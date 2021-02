Jongen aangehouden na diefstal telefoons leerlingen Dordrecht

Stockfoto politie



Toets

De telefoons behoorden toe aan leerlingen van de school die op maandagochtend 1 februari op de school een toets hadden en hun telefoons tijdelijk moesten inleveren. De telefoons werden verzameld in een doos, die na verloop van tijd plots verdwenen bleek te zijn.



Camerabeelden

De politie nam dezelfde dag de aangiften van de leerlingen op en startte een onderzoek, dat resulteerde in de aanhouding van de jongen. Hij is na een nacht politiecel in vrijheid gesteld, maar blijft verdachte. Het onderzoek gaat onverminderd door, waarbij ook camerabeelden worden bekeken en meer aanhouding(en) niet worden uitgesloten.