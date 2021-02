Bestuurder weigert bloedproef, rijbewijs ingevorderd

De bestuurder moest een blaastest en een speekseltest ondergaan. Hij bleek niet gedronken te hebben, maar de uitslag van de speekseltest was positief op het gebruik van THC, de werkzame stof in hasj en wiet. De man moest mee naar het bureau om een bloedproef te laten uitvoeren door een arts. Dit weigerde hij meerdere malen. De agenten maakten hem duidelijk dat bij weigering zijn rijbewijs direct zou worden ingevorderd, maar dat leek de man niet te kunnen schelen.

Het rijbewijs van de verdachte werd ingevorderd en ook kreeg hij een rijverbod van 24 uur. De bijrijder was niet in het bezit van een geldig rijbewijs, dus hij mocht de auto ook niet verder brengen. Een officier van justitie beslist later over de verdere afhandeling van de zaak. Omdat de auto ook nog een tot op de draad versleten voorband had kreeg de bestuurder hiervoor ook een proces-verbaal. Beide mannen werden bekeurd voor het overtreden van de avondklok, zij hadden geen eigen- en werkgeversverklaring bij zich.