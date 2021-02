Twee keer gewaarschuwd, nu snorfiets inleveren

Allebei de meisjes bleken niet in het bezit te zijn van een rijbewijs. Eén van de twee (17 jaar, Renesse) was al vaker bekeurd voor dit feit. De laatste keer was ze gewaarschuwd dat haar snorfiets bij een volgende overtreding in beslag zou worden genomen. Dat was nog maar een paar weken geleden. Vandaag kwam dus het vervelende moment dat dit inderdaad gebeurde. De scooter is overgebracht naar het bureau en er zal overleg gepleegd worden met een officier van justitie over de verdere afhandeling van de zaak. De kans bestaat dat de scooter verbeurd verklaard gaat worden. Dat betekent dat de snorfiets wordt afgepakt en niet meer wordt teruggegeven aan de eigenaar.

Het andere meisje, eveneens 17 en afkomstig uit Renesse, kreeg een bekeuring voor het rijden zonder rijbewijs.