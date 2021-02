Reactie Landelijke Eenheid naar aanleiding van berichtgeving onderzoek CTER-cluster

Driebergen - We hebben kennis genomen van de brief van de politievakbonden met meldingen over het CTER-cluster en de aankondiging van een oriënterend onderzoek door de Inspectie. Over de genoemde onderwerpen zijn recent bij ons geen signalen afgegeven.

We betreuren het als collega´s niet de ruimte voelen om zich uit te spreken bij de leiding, ondernemingsraad (OR) of vertrouwenspersoon. We willen openstaan voor signalen zodat we recht doen aan wat er binnen het CTER-cluster en de eenheid gebeurt door medewerkers die zich met ziel en zaligheid inzetten.

Het CTER-cluster is mede naar aanleiding van de aanslagen van 2015 opgebouwd. Verschillende disciplines richten zich gezamenlijk op criminaliteit. Wrijving, en soms spanningen, horen bij dat proces. Zeker in de beginfase. Wij zien een effectief en goed werkend cluster, waar ook externe partners zich positief over uiten. Uiteraard zijn wij benieuwd wat het oriënterend onderzoek van de Inspectie hier mogelijk op kan aanvullen.

De meldingen in de brief lijken op bevindingen uit het onderzoek naar (onderdelen van) DLIO over cultuur, leiderschap en taakuitvoering. We werken hard aan de opvolging van deze aanbevelingen. Voor ons past dit vooralsnog in deze lijn, samen met het voorgenomen onderzoek naar de positionering en inrichting van de Landelijke Eenheid. Die ontwikkeling zetten wij vol vertrouwen door.