Twee aanhoudingen na inbraak in recreatiewoningen in Otterlo en Emst

De inbraken in beide recreatiewoningen vonden plaats in de eerste week van juni vorig jaar. In beide gevallen bleek uit sporenonderzoek dat de verdachten na de inbraak waarschijnlijk enige tijd in de recreatiewoningen bleven om van de voorzieningen gebruik te maken. Ook zijn spullen ontvreemd. Zowel in Otterlo als Emst werd de inbraak pas later ontdekt.