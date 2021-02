Aanhoudingen in onderzoek

Op 31 december 2020 rond 21.15 uur was sprake van een heftige explosie in het fietstunneltje. Door deze explosie ontstond grote schade aan het fietstunneltje, dat daardoor voor het verkeer moest worden afgesloten. Ook was er sprake van schade aan onder andere het nabijgelegen pand van de ambulancedienst.

De politie stelde een onderzoek in naar de daders. In dit onderzoek zijn zaterdagochtend twee mannen uit Medemblik aangehouden in de leeftijd van 20 en 21 jaar. Beiden worden verhoord.

De recherche zet het onderzoek voort en sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Eerder werd onderstaand persbericht gepubliceerd:

Vernieling fietstunneltje

Wognum - De politie is op zoek naar getuigen van de vernieling van een fietstunneltje onder de A.C. de Graafweg in Wognum. De politie is bereikbaar op tel.nr. 0900-8844. Anoniem bellen kan ook op tel.nr. 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). De politie is met name op zoek naar beelden van weggebruikers met een dashcam.

Omstreeks 21.15 uur kreeg de politie melding van een heftige explosie in het fietstunneltje. Ter plaatse bleek een vermoedelijk zelfgeconstrueerd stuk vuurwerk of explosief ontploft te zijn. Hierdoor was ernstige schade ontstaan aan het fietstunneltje, dat daardoor voor het verkeer moest worden afgesloten. Ook ontstond er schade aan het nabijgelegen pand van de ambulancedienst.

Na het incident is er mogelijk een zwarte personenauto wegereden vanaf het tunneltje.

Mogelijk is er ook nog schade ontstaan aan andere panden. De politie wil graag in contact komen met eventuele andere gedupeerden.

