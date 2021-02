Plofkraak in Zwanenburg

Na de melding is de politie is direct ter plaatse gegaan. Onbekenden bleken vermoedelijk explosieven te hebben geplaatst, waardoor meerdere ruiten van winkels sneuvelden. De EOD is ter plaatse geweest en de recherche en de afd. forensische opsporing doen onderzoek.

Omwonenden verklaarden dat ze na de explosie een scooter hebben zien wegrijden in de richting van de dijk. Op deze scooter zouden 2 personen zitten.

Getuigen gezocht

De politie doet onderzoek en is op zoek naar mensen die informatie hebben die de recherche kan helpen in het onderzoek.

* Heeft u in de nacht van vrijdag op zaterdag tussen 03.30 uur een 04.10 uur iets gezien in de omgeving van de Dennenlaan dat met deze plofkraak te maken kan hebben?

* Heeft u mogelijk camerabeelden vanuit de omgeving waar iets op te zien is?

* Heeft u mogelijk een scooter met twee personen zien rijden in de omgeving van de Dennenlaan of de Zwanenburgerdijk?

Belt u dan alstublieft met de districtsrecherche in Haarlem via tel.nr. 0900-8844.

Camerabeelden kunt u uploaden via deze link: uploaden, onder vermelding van zaaknummer 2021025358.

Heeft u informatie, maar blijft u liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr. 0800-7000.

2021025358