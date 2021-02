Woning beschoten: getuigen gezocht

In de nacht van vrijdag op zaterdag werden bewoners van een huis aan de Lisweg rond 02.55 uur opgeschrikt door harde knallen. De politie werd gebeld en al snel werd duidelijk dat er door onbekende(n) meerdere malen op de woning was geschoten. Niemand bleek gewond. De recherche heeft een onderzoek ingesteld en de afd. Forensische Opsporing heeft sporen veiliggesteld.

Getuigenoproep

De recherche wil graag in contact komen met mensen die informatie hebben, wat kan helpen bij het onderzoek naar dit schietincident. Getuigen of tipgevers kunnen hiervoor terecht bij de districtsrecherche in Zaandijk via tel.nr. 0900-8844.

Liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr. 0800-7000.

2021025339