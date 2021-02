Twee agenten gewond bij aanhouding

Rond 03.30 uur troffen agenten op de kruising van de Van Leeuwenhoeklaan en de Afrikaweg een voertuig op zijn kop aan. Ook was een lantaarnpaal in de straat flink beschadigd. De bestuurder van het voertuig had zich op dat moment al uit de voeten gemaakt. Korte tijd later troffen twee andere agenten op Abidissenbos een gewonde man aan. Vervolgens wilden zij de man, die onder invloed was, aanhouden voor het verlaten van een plaats ongeval. De 33-jarige Zoetermeerder verzette zich hierbij hevig en hierdoor raakten de twee agenten gewond. Eén van de twee agenten liep hierbij een gebroken vinger op. De verdachte zit op dit moment vast en wordt later vandaag gehoord. De twee agenten hebben aangifte gedaan tegen de verdachte.



Geweld tegen politiemensen of anderen met een publieke taak

De politie tolereert geen verbaal of fysiek geweld tegen politiemensen en anderen met een publieke taak en treedt er altijd tegen op. Bij agressie en geweld tegen politieambtenaren staat de politie pal achter haar medewerkers. De dader wordt niet alleen strafrechtelijk, maar ook financieel aangepakt voor het veroorzaken van schade. Afgesproken is dat de straf bij geweld tegen politiemensen en anderen met een publieke taak altijd wordt verhoogd.