Rijbewijs ingevorderd na positieve speekseltest

De automobilist viel op door zijn rijgedrag toen hij omstreeks 01.00 uur op de Landbouwweg in Oosterhout reed. Surveillerende agenten besloten hem te controleren. Niet alleen omdat zijn rijgedrag opviel, maar ook vanwege de naleving van de avondklok. Omdat de man naar hennep rook toen de agenten hem aanspraken, en ook uiterlijke kenmerken had waaruit bleek dat hij mogelijk onder invloed van drugs in zijn auto reed, deden de agenten een speekseltest bij hem. Deze bleek positief op het gebruik van THC (de werkzame stof in hasj en wiet).

De Bredanaar moest mee naar het bureau en daar werd hem uitgelegd dat er een arts ter plekke zou worden geroepen om een bloedmonster van hem af te nemen. De man weigerde hieraan mee te werken. Zelfs na de uitleg dat, bij weigering, zijn rijbewijs meteen zou worden ingenomen, bleef de man weigeren.

De politiemedewerkers namen vervolgens het rijbewijs van de man in. Ook kreeg hij een rijverbod van 24 uur. Hij mag in die tijd geen enkel voertuig besturen. Een officier van justitie besluit later over de verdere afhandeling van deze zaak.