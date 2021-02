Tweede verdachte gewapende overval aangehouden

Vorige week was er al een verdachte aangehouden en in verzekering gesteld. Op basis van verder onderzoek door de recherche werd een tweede verdachte bekend.

Collega’s van de politie-eenheid Oost-Nederland zijn vandaag, zaterdag 6 februari, de woning binnengevallen waar de verdachte zou verblijven en troffen de 20-jarige man daar inderdaad aan. Ook het vermoedelijk gebruikte vuurwapen is in de woning aangetroffen. De verdachte is ingesloten in een politiecellencomplex en zal door rechercheurs gehoord worden.