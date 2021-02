Verdachte aangehouden voor diverse strafbare feiten.

Het signalement van de man kwam ook overeen met een incident waarbij een vrouw is lastig gevallen op de Spoorlaan. Uit onderzoek blijkt nu dat de man ook verantwoordelijk is voor dit incident en mogelijk ook voor andere soortgelijke incidenten. We zijn nog op zoek naar mogelijke andere benadeelden in deze zaak.

Bent u voor donderdag 28 januari jl. ook lastig gevallen door een man, in de buurt van de Spoorlaan/Burgemeester Brokxlaan/Hart van Brabantlaan, neem dan contact met ons op. Dit kan via 0900-8844, of via What’s App (06-12207006). Een van de rechercheurs die met de zaak bezig is neemt dan contact met u op.