Vernieler van auto’s aangehouden

Agenten zijn in de omgeving op zoek gegaan naar de verdachte en troffen hem bij het Bart van Peltplein. De man is aangehouden en verzette zich toen hij overgebracht moest worden naar het politiecellencomplex. Agenten controleerden zijn identiteit. Het bleek te gaan om een 25-jarige Poolse man zonder vaste woonplaats. Hij is ingesloten. Omdat de man behoorlijk verward gedrag vertoonde is een GGD-arts gewaarschuwd om de geestelijke gezondheidstoestand van de man te beoordelen.

In de buurt is vervolgens naar beschadigde auto’s gezocht door agenten. Zij troffen er een aan die behoorlijk wat schade had. Dit betrof een personenauto met een Frans kenteken, de verblijfplaats van de eigenaar kon niet achterhaald worden. Op de auto is een briefje achtergelaten met het verzoek aan de eigenaar om aangifte te komen doen van de vernieling van zijn auto.