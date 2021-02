Aanhouding schietincident Oss

De politie kreeg rond 21:45 uur een melding van een schietincident aan de Colijnstraat in Oss. Een persoon zou met een vuurwapen op een woning hebben geschoten. In woning waren op dat moment mensen aanwezig. Er zijn geen gewonden gevallen. Aan de hand van videobeelden konden wij al snel herleiden wie de mogelijke verdachte kon zijn.

Even voor middernacht is de verdachte aangehouden in Oss. De verdachte is ingesloten en zal worden verhoord.