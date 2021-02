Hennepkwekerij op zolder vat vlam, bewoners aangehouden

De brand ontstond op zolder en brak dus uit naar het dak. De brandweer bluste de brand waarbij veel rook zich ontwikkelde. Gelukkig raakte niemand gewond. Door de vele rook ontstond een verhoogd koolmonoxide gehalte in de woningen eromheen en werden de bewoners van de naastgelegen woningen wel naar buiten gehaald. Even later, toen de brand onder controle was, bleek een hennepkwekerij op zolder vlam te hebben gevat. De twee bewoners, een vrouw van 55 jaar en een man van 28 jaar, zijn daarom even later aangehouden door de politie.





Foto: stockfoto politie