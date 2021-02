Auto-inbreker eenvoudig opgespoord

Om iets na 05.00 uur vanmorgen meldde een getuige dat hij zag dat er werd ingebroken in een bestelauto die geparkeerd stond aan de Molenstraat in Roosendaal. Een inbreker sloeg een ruitje in van de auto en verschafte zich zo toegang tot de laadruimte waarna hij kratten met gereedschap wegnam.

De getuige belde de politie. Agenten waren snel ter plaatse en zagen de dief nog wegrennen. Op het gemakje volgden de agenten de sporen in de sneeuw en konden zo de 41-jarige inbreker achterhalen.

De man, die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, probeerde zich nog te verstoppen achter een muurtje in de Kloosterstraat, maar ook daar waren de agenten snel achter. De man is overgebracht naar een politiecellencomplex waar hij is ingesloten. Zondag gaan rechercheurs de man horen.

Het gestolen gereedschap is ook teruggevonden. De bestelauto waar de inbraak in had plaatsgevonden is weggesleept. De eigenaar kan zich melden bij de politie.