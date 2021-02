Onderzoek in garagebox levert bijzondere vondsten op

Medewerkers van team forensische opsporing deden technisch onderzoek in en om de garagebox en ook voerden agenten een buurtonderzoek uit in de omgeving van de Schubertstraat. Alle aangetroffen goederen zijn in beslag genomen en worden onderzocht.

Op basis van de verzamelde informatie tijdens het onderzoek werd op zaterdagmiddag, rond 17.00 uur, een 29-jarige man uit Bergen op Zoom aangehouden in de Laan van Borgvliet. De auto waar hij op dat moment in reed werd ook in beslag genomen. De verdachte is overgebracht naar een politiecellencomplex en daar ingesloten. De man is in verzekering gesteld en zal zondag gehoord gaan worden door rechercheurs.