Getuigen gezocht na straatroof

Het slachtoffer had via internet met een jongeman een afspraak gemaakt voor de verkoop van zijn telefoon. Na de ontmoeting bij het station kwam een tweede persoon aanlopen. Hij bleek een vriend te zijn van de koper. Nadat de verkoop was afgerond, bedreigde deze persoon plotseling het slachtoffer en beroofde hem. Het slachtoffer rende weg en kon zichzelf in veiligheid brengen. Hij raakte niet gewond.



Signalement

De twee daders waren mannen van rond de 17 jaar oud met een getinte huidskleur. Eén persoon droeg een kaki kleurige jas met capuchon en een zwarte trainingsbroek. De ander droeg een grijze jas, een donkere broek en een blauw wegwerp-mondkapje. Zij vertrokken na de straatroof in de richting van de Leliestraat.



Getuigenoproep

De politie doet onderzoek naar deze beroving en komt graag in contact met getuigen. Heeft u de straatroof gezien rond 12:45 uur bij het treinstation Koog aan de Zaan? Heeft u de vermoedelijke daders voor of na het incident in de omgeving gezien? Heeft u een camera in de buurt en mogelijke beelden van de daders? Of heeft u andere informatie over deze zaak? Neem dan contact op via telefoonnummer 0900-8844. Dat kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800-7000.



2021026185