Politie zoekt getuigen van vernieling bus

Hoewel niemand gewond raakte, ontstond door het handelen van de jongens een zeer gevaarlijke situatie. De politie neemt deze zaak daarom ook hoog op en is een onderzoek gestart. Daarbij zijn inmiddels camerabeelden uit de bus veiliggesteld. De rechercheurs zoeken daarnaast getuigen. Heeft u ondanks de Avondklok iets gezien in de omgeving van de IJdoornlaan wat mogelijk met dit incident te maken kan hebben? Neem dan contact op met 0900-8844, via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via onderstaand tipformulier.