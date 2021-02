Aanhouding na steekincident Wijngaarde

De groep minderjarige jongens hield zich op bij de Sophiapromenade. Daar ontstond op een gegeven moment een ruzie. Een van de jongens werd gestoken en is naar het ziekenhuis gebracht, hij is bij bewustzijn. De politie startte een onderzoek en maakte een plaats delict op het fietspad bij de Druivengaarde. Er is meteen met getuigen gesproken en met de andere jongens. Even later hielden agenten een verdachte aan, ook een minderjarige jongen. Ieders rol van het groepje zal worden onderzocht.

Heeft u informatie en nog niet met de politie gesproken? Bel dan met 0900-8844 of met 0800-7000 als u liever anoniem blijft.