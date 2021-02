Schoten gehoord op de Posteleindreef, politie zoekt getuigen

De politie komt graag in contact met mensen die meer weten over het incident zelf of de vermoedelijke dader. Wellicht is u iets anders opgevallen rond dat tijdstip in de omgeving? Of heeft u een persoon zien wegrennen? Ook als u camerabeelden met betrekking tot dit incident heeft, komen we graag met u in contact.

Maak gebruik van het onderstaande tipformulier, bel 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.