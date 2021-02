SMS-bom van politie brengt drugsgebruikers in contact met hulpverlening

De afgelopen tijd heeft de politie en haar partners veel geïnvesteerd in het tegen gaan van drugscriminaliteit in de binnenstad Helmond. Via diverse onderzoeksresultaten heeft de politie een behoorlijk aantal “klant ” gegevens kunnen achterhalen die hen in contact brengt met de drugsgebruikers.

Doelstelling is om de drugsgebruikers te helpen met het vinden van een uitweg. De telefoonnummers zijn hiervoor eenmalig gebruikt, worden niet met anderen gedeeld en leiden niet tot een registratie in de politiesystemen.

Haitske de Veen, Teamchef basisteam Peelland: “ We zien personen die in de drugshandel worden gelokt en geen uitweg meer zien, we zien criminelen misbruik maken van kwetsbare mensen, die door verdovende middelen gebruik afhankelijk zijn van hun dealer en daarom soms hun huis ter beschikking stellen als opslagplek voor voorraad of hun bankrekening laten misbruiken voor financiële drugstransacties. Met deze actie willen we gebruikers laten weten dat er een weg is naar een leven zonder drugsgebruik. Drugsgebruik is onlosmakelijk met criminaliteit verbonden.”

Burgemeester Blanksma: “Wij willen laten weten dat er wel degelijk een uitweg is. Je kunt, al dan niet met hulp, áltijd stoppen met gebruiken en je leven weer op orde krijgen. We zeggen NEE tegen drugsgebruik, het maakt meer kapot dan ons lief is. Drugsgebruikers hebben niet altijd in de gaten dat ze een systeem van criminaliteit en geweld in stand houden.”