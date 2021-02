Ernstig verkeersongeval

Rond 11.05 uur reed de bestuurder van de motorfiets, een 29-jarige inwoner van Zeist over de Graaf van Lynden van Sandenburgweg (N229) komende uit de richting van Odijk en gaande in de richting van Wijk bij Duurstede. Over dezelfde weg naderde uit de tegemoetkomende richting een vrachtauto, bestuurd door een 58-jarige inwoner van Druten. De weg was lastig te berijden door de sneeuwval en op enig moment is de motorrijder, mogelijk door de sneeuwvorming, op de andere weghelft terecht gekomen en frontaal tegen de voorzijde van de vrachtwagen gereden.



De Zeistenaar raakte hierdoor ernstig gewond en was niet aanspreekbaar. Hij werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis waar hij is opgenomen. Het onderzoek naar de omstandigheden rond het ongeval wordt uitgevoerd door het Tactisch Verkeersteam.