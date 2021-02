Woningovervaller aangehouden

Vrijdag 5 februari rond 13.15 uur bedreigde een overvaller bewoners van de Galvanistraat met een wapen tijdens een marktplaatsverkoop. Hij ging er zonder te betalen met een telefoon van de bewoners vandoor. Zij raakten niet gewond. Doordat een getuige het signalement en de vluchtrichting van de overvaller onthield, er goede camerabeelden bleken te zijn en er herkenning was van de jongen, kon hij ’s avonds rond 20.30 uur in een woning in Utrecht worden aangehouden. De jongen zit nu vast.

Beeld is waardevol

De politie maakt in de opsporing veel gebruik van camerabeelden van cameratoezicht, maar ook beelden van particuliere camera’s kunnen enorm bijdragen aan politieonderzoeken. Getuigen die op hun telefoon beelden van iets strafbaars hebben, kunnen deze uploaden via het meldformulier naar de politie met een (korte) verklaring hierbij. Eigenaren van bewakings- of beveiligingscamera’s kunnen zich aanmelden bij ‘camera in beeld’. Hiermee kan de politie snel opzoeken of er rond de plek van een misdrijf camera’s hangen die mogelijk waardevol beeld hebben opgenomen. Agenten kunnen de eigenaren dan snel benaderen om beelden te vragen.