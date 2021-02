Camerabeelden overvallers in Team West

Diefstal met geweld - Den Haag

Op zondag 27 december rond 13.30 uur vond in een supermarkt aan de Alphons Diepenbrockhof in Den Haag een diefstal met geweld plaats. Vermoedelijk duurde het wachten bij de kassa een man te lang, want hij besloot de winkel uit te lopen zonder te betalen. Een medewerkster liep hem achterna om hem hierop aan te spreken. Toen zij de niet afgerekende producten uit de winkelwagen wilde pakken, greep de man haar vast en schopte haar meerdere keren. Een toegesnelde collega werd ook mishandeld. In de uitzending tonen we camerabeelden van deze agressieve klant.



Overval bakkerij - Den Haag

Op zondag 3 januari rond 14.55 uur is een bakkerij aan de Vaillantlaan in Den Haag een overvallen. Een medewerker was een klant aan het helpen, toen een man de winkel binnenkwam. Nadat de klant de bakkerij had verlaten, kwam de net binnengekomen man naast de medewerker staan en duwde een kapotgeslagen fles in zijn zij. De overvaller riep om geld. Nadat het medewerker de kassa had geopend, pakte de overvaller er geld uit en liep weg in richting van de Stortenbekerstraat. In de uitzending tonen we camerabeelden van de overvaller.



Overval belwinkel - Rijswijk

Op maandag 26 oktober rond 17.30 uur vond een overval plaats op een belwinkel aan de Hendrik Ravesteijnplein in Rijswijk. Rond dat tijdstip kwam er een klant de winkel binnen en vroeg naar een Apple Iphone die in een vitrinekast lag. De medewerker opende de kast om de IPhone te pakken. Plotseling pakte de klant een mes en bedreigde daarmee de medewerker. Vervolgens pakte deze overvaller drie IPhones uit de vitrinekast, stopte deze in een gele plastic tas en rende hard weg in de richting van de Burgemeester Elsenlaan. In de uitzending tonen we camerabeelden van de overvaller.



Resultaten

Brandstichting Hekelingenstraat Zoetermeer

Vorige week vroegen wij aandacht voor een brandstichting in een woning aan de Hekelingenstraat in Zoetermeer. Door een explosie raakte de voorgevel zwaar beschadigd, lagen de ramen eruit en was de deur vernield. Afgelopen donderdag is een 18- jarige verdachte gehoord voor mogelijke betrokkenheid bij deze brandstichting. Deze man uit Zoermeer zat al vast voor een ander feit. Na de uitzending van Team West ontvingen wij nog twee tips.

Gewelddadige woninginbraak Oegstgeest

In de uitzending van vorige week deden wij een getuigenoproep na een gewelddadige woninginbraak in Oegstgeest. De bewoner werd met een onbekende vloeistof in zijn gezicht gespoten en hij werd geschopt. Na de uitzending van Team West hebben twee hardlopers zich na onze oproep gemeld. Zij waren mogelijk getuigen.

Heeft u informatie over een van de zaken?

Bel uw tips door via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of bel anoniem met M.0800-7000.



Team West: iedere dinsdag om 17.00 uur bij TV West. De uitzending wordt ieder uur herhaald. Op woensdag 10 februari wordt Team West nog een aantal keer herhaald.