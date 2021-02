Pin nooit voor een niet besteld pakket

De ‘pakketbezorger’ laat het slachtoffer een klein bedrag - aan bezorgingskosten of ter verificatie – pinnen in ruil voor het pakket, wat in werkelijkheid een enveloppe blijkt te zijn. Vervolgens gaat de ‘bezorger’ er met de pinpas en pincode vandoor en plundert de rekening van het slachtoffer. Slachtoffers raken hierdoor een paar duizend euro kwijt. In de enveloppe zit steeds een onbruikbare giftcard van bekende winkels.



Eén euro pinnen

Iemand die zich voordeed als pakketbezorger, belde in januari met een 71-jarige vrouw uit het Westland op haar huistelefoon. Een rechercheur vertelt: ‘De ‘bezorger’ zei dat dat er een pakketje voor haar klaar lag: “Ik kan het ook bij u langsbrengen, maar dan moet u wel eerst 1 euro pinnen, want ik neem geen contant geld aan in verband met corona.” Nog diezelfde dag stond er een man in een PostNL-jas voor de deur met een enveloppe in zijn hand.’



Pinpas van eerder slachtoffer

De man gaf iets wat leek op een pinapparaat aan de vrouw en zij typte afgeschermd haar pincode in. Daarna gaf de man haar een pinpas terug en de meegebrachte enveloppe. In de enveloppe zat een giftcard in van een bekende winkelketen. Toen ze probeerde deze te verzilveren, gaf deze een foutmelding. Later kwam ze erachter dat ze een pinpas van iemand anders retour had gekregen van de ‘bezorger’. Op dat moment was er al een paar duizend euro van haar rekening afgehaald. De pinpas die ze van de dader teruggekregen had, bleek van een eerder slachtoffer te zijn.



Bij de politie zijn nu drie soortgelijke babbeltrucs bekend, in Schoonhoven, Nieuwerkerk aan den IJssel en Den Haag. De slachtoffers zijn tussen de 71 en 88 jaar oud.



Tips

- Pin nooit voor iets wat u niet besteld heeft, ook geen kleine bedragen.

- Pakketbezorgers bellen nooit van tevoren op. Ga dus niet op zo’n telefoontje in.

- Doe niet open als u het niet vertrouwt.

- Staat er een verdachte pakketbezorger voor uw deur? Noteer signalement en kenteken en bel de politie.

- Bent u slachtoffer geworden, laat dan direct uw pinpas blokkeren en neem contact op met de politie.

- Waarschuw mensen in uw omgeving over deze oplichtingsmethode.