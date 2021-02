Tilburger aangehouden na gijzeling kindje

De politie kreeg om 16.20 uur een melding van de bewoonster van een pand aan de Dominicusstraat dat haar ex vriend in haar woning was en niet wilde vertrekken. Op de achtergrond was zijn geschreeuw duidelijk hoorbaar. Agenten gingen direct ter plaatse. De 28-jarige bewoonster was inmiddels uit het huis gevlucht. Ze vertelde dat haar ex-vriend hun jonge dochtertje uit haar handen had getrokken en nog met haar binnen was.