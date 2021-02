Verdachte steekincident aangehouden

Door de politie was inmiddels een onderzoek opgestart. Daaruit bleek al snel dat het slachtoffer ruzie had gehad met een bekende van hem op de parkeerplaats. Deze ruzie was uit de hand gelopen waarbij het slachtoffer zou zijn gestoken met een scherp voorwerp. De verdachte was daarna gewoon aan het werk gegaan. Door goede samenwerking tussen politie en de werkgever van de verdachte kon deze direct worden aangehouden. Hij is in verzekering gesteld voor verder onderzoek. Het gaat om een man (leeftijd onbekend) uit Eindhoven.

De politie doet nog uitgebreid onderzoek om te achterhalen wat er precies op de parkeerplaats is voorgevallen.