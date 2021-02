Waarschuwingsschot gelost bij aanhouding

De man was eerder die nacht mogelijk betrokken bij een gewapende overval op de Winricusstraat in Kerkrade. Daarop werd de politie gealarmeerd. Agenten troffen de man vervolgens aan toen hij een woning aan de Kampstraat verliet. Hij luisterde niet naar de aanwijzingen van de agenten, waarop één collega zich genoodzaakt voelde een waarschuwingsschot in de lucht te lossen. Daarop kon de verdachte uiteindelijk worden aangehouden. Hij werd samen met drie andere personen die in de woning verbleven in verzekering gesteld voor verder onderzoek.