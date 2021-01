Explosie, 20 woningen beschadigd

Deventer - Op de Havezatelaan in Deventer heeft op 1 januari op straat een explosie plaatsgevonden. Daarbij zijn in de omgeving 20 woningen beschadigd. Onder andere de ruiten van veel woningen zijn gesneuveld. Er zijn geen gewonden. De politie heeft één verdachte aangehouden. Zijn rol wordt onderzocht. De politie is een uitgebreid onderzoek gestart naar de explosie. Later meer