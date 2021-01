Aanhouding voor geweld tegen politie-ambtenaar

Geweld tegen politiemensen of andere hulpverleners wordt niet getolereerd, daar treden wij hard tegen op. Welke vorm van geweld het ook betreft. Ons uitgangspunt is: handen af van onze hulpverleners.

Rond de jaarwisseling letten wij extra op agressie met (illegaal) vuurwerk tegen onze politiemensen. Gooi je doelbewust vuurwerk richting hulpverleners of burgers? Dan kun je vervolgd worden voor (poging tot) zware mishandeling of (poging tot) doodslag.