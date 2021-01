Mobiele Eenheid in actie in Tiel

Tiel - De mobiele eenheid is in stelling gebracht om een kruising in Tiel te ontruimen. Tientallen jongeren bezetten een kruising op de Diderik Vijghstraat en sleepten spullen daarnaar toe en staken deze in brand. De ME heeft het kruispunt ontruimd waarna de brandweer de brand konden blussen.