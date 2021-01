Twee personen aangehouden voor mishandeling

Omstreeks 01.15 uur kreeg de politie een melding van een vechtpartij in de Zeelandlaan waar 20 personen bij betrokken zouden zijn. Toen agenten arriveerden was de groep uiteen en werd een van de verdachten op de grond gehouden door buurtbewoners. Een tweede vermoedelijke dader was er vandoor gegaan maar kon later in zijn woning alsnog worden aangehouden. De verdachten zitten vast en zullen worden verhoord. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan. De politie doet verder onderzoek naar het incident.

2021000091