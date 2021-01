Vernieling auto’s

Omstreeks 20.25 uur kreeg de politie melding dat er zwaar vuurwerk in een personenauto was gegooid. Hierdoor raakten onder anderen de ruiten van de auto vernield. Drie andere personenauto, die bij de getroffen auto in de buurt stonden, raakten ook beschadigd.

Eventuele getuigen die de vernieling hebben gezien of hier informatie over hebben worden verzocht zich te melden. De politie is bereikbaar op tel.nr. 0900-8844. Anoniem bellen kan ook op tel.nr. 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).

2020279008