Aanrijding met politievoertuig

Het politievoertuig reed op de Westermarkt vanuit de Raadhuisstraat richting de Rozengracht. De fietser reed op de Keizersgracht, vanuit de richting van Centraal Station. Ter hoogte van de kruising van de Westermarkt met de Keizersgracht raakten het politievoertuig en de fietser met elkaar in botsing.

Het Team Opsporing Ernstige Verkeersongevallen (TOEV) van de politie doet onderzoek naar de toedracht van de aanrijding en komt graag in contact met getuigen. Was u getuige van deze aanrijding of heeft u beeldmateriaal en heeft u nog geen contact gehad met de politie? Neem dan contact op via 0900-8844 of via het tipformulier waarop men ook beeldmateriaal kan uploaden.