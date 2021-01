Man gewond bij woningoverval Zuidwal

Een 74-jarige man en 63-jarige vrouw zijn tijdens de jaarwisseling in hun woning overvallen. De verdachte beroofde de vrouw van een kostbaar bezit en sloeg de man neer. De verdachte vluchtte uit de woning via de achterzijde. De man werd vervoerd naar het ziekenhuis. De recherche doet onderzoek naar de overval.



Signalement

Het slachtoffer kon een omschrijving geven van de dader: man van ongeveer 25 jaar met een slank postuur en kort donkerblond haar. Witte huidskleur en ongeveer 1.75 meter lang. Geen baardgroei. Hij droeg een donkere broek, crème wit vest met houten knopen. Op het vest zaten zwarte vlekken.



Getuigenoproep

Heeft u iets na mindernacht iets verdachts gehoord of gezien in de omgeving van de Zuidwal? Dan komen wij graag met u in contact. Bel de politie via 0900-8844. Mocht u liever uw tip anoniem willen doorgeven, dan kan dat via 0800-7000.