Aangehouden met cobra's op zak

Bij de skatebaan zagen de politiemensen een groepje jongens rondhangen. Zij renden weg toen ze de politie in het oog kregen. Na een korte achtervolging kon één jongen (19, Middelburg) worden staande gehouden. Hij bleek in het bezit van acht Cobra’s. De jongen is aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar heeft hij de nacht moeten doorbrengen. De Middelburger is gehoord door rechercheurs. Tegen het eind van de ochtend is hij in vrijheid gesteld. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt.