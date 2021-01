Aangehouden wegens openlijke geweldpleging

Er was rond 03.15 uur een conflict ontstaan in de relationele sfeer in of bij een woning aan de Fregatstraat in Yerseke. De twee verdachten zouden bij dit conflict vier slachtoffers hebben geslagen en getrapt. Daarna vertrokken de twee in een auto. Het kenteken van de auto werd doorgegeven aan de politie.

Agenten konden de auto laten stoppen op de Postweg in Kapelle. De twee inzittenden zijn aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex waar zij de nacht hebben doorgebracht. Op 1 januari worden de twee gehoord. Tegen hen wordt proces-verbaal opgemaakt. Alle vier de slachtoffers, leeftijden variërend tussen 17 en 20 jaar, hebben aangifte gedaan. Zij liepen lichte verwondingen op, maar hoefden niet naar het ziekenhuis.