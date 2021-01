Brandbaar materiaal opgeruimd, een man aangehouden voor bezit vuurwerk

In de buurt van de Omloop was een groep jongeren bij elkaar. Zij hadden een soort lanceerplatform gebouwd om vuurwerk in af te steken. Ook troffen de politiemensen een vat met olie en andere brandbare stoffen aan. Er lagen verschillende houten pallets en even tevoren waren twee oude bankstellen aangevoerd. Het vermoeden was dat die spullen in brand zouden gaan.

De politie heeft alle aanwezigen opgeroepen om te vertrekken, daar gaven ze gehoor aan. Door de gemeente werden alle spullen opgeruimd.

Even later hoorden de agenten weer zwaar vuurwerk afgaan en bleek er nieuw brandbaar materiaal te zijn aangevoerd. Door de politie is de groep gevorderd weg te gaan, anders zouden er processen-verbaal opgemaakt gaan worden. Opnieuw zijn alle brandbare materialen opgeruimd. Eén jongeman, een 22-jarige inwoner van Hoek, is door de politie aangehouden. Hij had de kofferbak van zijn auto vol liggen met illegaal vuurwerk. Dat is allemaal in beslag genomen. De man is overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar legde hij een verklaring af. De 22-jarige heeft de Nieuwjaarsnacht doorgebracht in een politiecel en is op 1 januari in vrijheid gesteld.