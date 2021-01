Man aangehouden voor afsteken molotovcocktail

Op 31 december 2020 om 21.50 uur zag een surveillerende agent dat een man op de Cypresstraat met een fles in zijn hand liep. Hij zag dat de man de fles op de grond zetten en hem aanstak. Een ontploffing en een vuurzee volgden. Het signalement van de verdachte werd verspreidt onder zijn collega’s. Korte tijd later kon de 17-jarige man uit Breda aangehouden worden. Een vriend van hem die op het moment van zijn aanhouding bij hem stond bleek illegaal vuurwerk in zijn bezit te hebben. Deze 16-jarige man uit Breda is ook aangehouden. Beide mannen hebben oud en nieuw in een cel gevierd.