Jaarwisseling 2020/2021 in Midden-Nederland

In Amersfoort werd het rond 23.00 uur onrustig. Een groep van zo’n 80-100 mensen hadden zich verzameld. De ME werd ingezet, waarna het snel weer rustig werd in de wijk. In Oudewater waren kort na twaalf uur jongeren op de been. Ook daar werd de ME kortstondig ingezet. Aan de Robijnhof in Utrecht bekogelden jongeren de politie met stenen. De ME werd ook hier kort ingezet. Tot confrontaties en aanhoudingen heeft de ME-inzet niet geleid.

In Woudenberg was een groep van ongeveer 80 personen aanwezig waarbij de weg werd geblokkeerd en vuurwerk op winkelpanden werd gegooid. De ME was aanwezig, maar hoefde niet ingezet te worden. Er werd één aanhouding verricht.

In de provincies Utrecht en Flevoland en de Gooi- en Vechtstreek zijn er tot 05.00 uur ’s morgens in totaal 27 personen aangehouden. De aanhoudingen vonden plaats in diverse situaties en om heel verschillende redenen als ordeverstoring en openbare dronkenschap. Ondanks het vuurwerkverbod, werd er wel vuurwerk afgestoken. In Baarn botsten twee politiewagens met elkaar toen er vuurwerk onder één van de auto’s kwam en deze moest uitwijken. Hierbij vielen geen gewonden.