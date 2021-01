Jaarwisseling 2020-2021 in Noord-Nederland

GTPA

Geweld tegen politiemensen of andere hulpverleners werd niet getolereerd en daar trad de politie hard tegen op. Tijdens de jaarwisseling heeft de ME om die reden meerdere keren ingegrepen en aanhoudingen verricht. Als er doelbewust vuurwerk wordt gegooid richting hulpverleners of burgers, riskeer je hen levensbedreigend te verwonden. Vervolging voor (poging tot) zware mishandeling of (poging tot) doodslag kan het gevolg zijn.

Helaas is de politie gedurende de nacht meermaals het doelwit geworden van dergelijke aanvallen. In Vries en Minnertsga raakten politievoertuigen ernstig beschadigd door vuurwerk. Naast politiemensen, waren ook politie-eigendommen het doelwit van geweld. Zo is er in het politiebureau in Dokkum een projectiel naar binnen gegooid. De politie heeft daar een onderzoek naar ingesteld.

Inzet Mobiele Eenheid (ME) in Noord-Nederland

Drenthe

In Geesbrug moest de ME in actie komen omdat de brandweer werd bekogeld met zwaar vuurwerk door een groep van 30-40 personen. Daar zijn twee personen voor aangehouden.

Friesland

In Leeuwarden verzamelde een groep zich voor een bijeenkomst, die eerder via verschillende kanalen werd aangekondigd. Daarbij werd er gegooid met zwaar vuurwerk en stenen. Na een korte ME-inzet is de groep uiteengedreven. Er werden hier meerdere aanhoudingen verricht.

Ook in Nieuwehorne richtte een grote groep zich tegen de politie, waardoor de ME er aan te pas moest komen. Een ME-voertuig en een politieauto raakten daarbij beschadigd door vuurwerk. De bestuurder zat op dat moment nog in de bus, maar hield geen letsel over aan de ontploffing.

In Marrum, in de gemeente Noord-East Fryslân werd de brandweer door een groep van 4 personen gehinderd bij het blussen van een brand op straat waarbij een woning gevaar liep. Hierdoor ontstond een onveilige situatie voor hulpverleners maar ook de bluswerkzaamheden konden geen doorgang meer vinden waardoor de woning mogelijk vlam zou vatten. Ook hier is de ME kort ingezet om de orde te herstellen.

Groningen

In Appingedam en Nieuwe-Pekela is de politie bekogeld met zwaar vuurwerk. Er zijn 4 aanhoudingen gedaan. In Groningen, aan de Jadestraat/Barnsteenstraat, woedde een brand. De brandweer werd daar vervolgens geblokkeerd door een groep personen. De ME heeft ervoor gezorgd dat de brandweer z’n werk kon doen door de orde te herstellen.