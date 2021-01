Lange man gezocht voor overval op supermarkt Capelle

De overvaller vluchtte na zijn misdaad de winkel weer uit. Een zoektocht in de omgeving leidde nog niet naar een verdachte. De overvaller wordt omschreven als een lange man van ongeveer 1.90m met een normaal postuur en dunne benen. Hij zou tussen de 18 en 21 jaar zijn, droeg een zwarte bodywarmer en een zwarte of blauwe (trainings)broek. Hij had een blauw petje op en droeg een blauw-wit mondkapje.

Mensen die meer weten, iets is opgevallen in de omgeving van de supermarkt rond het tijdstip van de overval of misschien al eerder, mensen die de verdachte denken te herkennen op zijn vluchtweg en iedereen die camera- of dashcambeelden heeft waarop mogelijk relevante informatie staat, worden gevraagd om contact met ons op te nemen. Dat kan via onderstaand tipformulier, via 0900-8844 of anoniem via M: 0800-7000.