Politie vindt drie kilo hennep in bedrijfspand

Rond 21.00 uur kreeg de politie een melding dat er schoten waren gehoord bij de Rembrandtgalerij. Toen agenten arriveerden zagen ze vijf mensen staan, die onmiddellijk de wijk invluchtten. Hoewel niet bekend was waarom zij vluchtten, probeerde de politie ze te achterhalen. Toen dat niet was gelukt, gingen de agenten terug naar de plek waar de mensen stonden. Er werden geen aanwijzingen voor een schietincident gevonden. Wel bleek dat een deur naar een bedrijfspand op een kier stond. In het pand zagen agenten enkele waterpijpen staan en troffen ze ruim drie kilo hennep aan. Deze spullen werden in beslag genomen. In het pand was verder niemand aanwezig. De gemeente is geïnformeerd en onderzoekt of er maatregelen getroffen moeten worden. Het bedrijfspand is afgesloten.