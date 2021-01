Verwarde bewoner springt van dak

Rond 4.00 uur kregen de hulpdiensten een melding dat de man uit het raam wilde klimmen en vuurwerk naar beneden gooide. Toen de politie arriveerde zat hij al op het dak. Ook een hoogwerker van de brandweer en een ambulance kwamen naar het incident. Terwijl agenten op hem in spraken, probeerde hij tevergeefs een Cobra aan te steken. Ze kregen geen contact met de man. Rond 4.45 uur sprong hij plotseling van het dak, viel via een busje op de grond en raakte gewond. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Een agent is met de ambulance meegereden. Tijdens deze rit was de man agressief.