Man aangehouden op verdenking van heling

De fiets was een dag eerder gestolen op de Kapelmeesterlaan. De eigenaresse van de tweewieler, een 17-jarige Tilburgse, maakte, toen ze haar fiets op het online verkoopplatform zag staan een afspraak met de verkoper op een adres in de wijk Stokhasselt en schakelde de politie in. Agenten gingen vervolgens omstreeks 17.00 uur bij het opgegeven adres aan de bel en troffen daar inderdaad de gestolen fiets aan. Ze hielden de ‘verkoper’, een 21-jarige man uit Tilburg aan op verdenking van heling. De fiets is aan de rechtmatige eigenaresse terug gegeven.

De verdachte heeft op het politiebureau een verklaring afgelegd en is daarna weer vrijgelaten. Hij moet op een later moment voor de rechter verschijnen.