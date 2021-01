Man aangehouden op verdenking van stalking en bedreiging

Ook wordt de Tilburger ervan verdacht op dinsdag 5 januari 2021 een hulpverlener woordelijk te hebben bedreigd. Deze man heeft hiervan aangifte gedaan.

De politie heeft een onderzoek ingesteld en onder andere diverse getuigen gesproken. De verdachte is in verzekering gesteld en zit nog vast. Hij moet maandag voor de rechter-commissaris verschijnen. Een rechter-commissaris kan beslissen of iemand in het kader van de voorlopige hechtenis langer mag worden vastgehouden en bijvoorbeeld ook psychiatrisch moet worden onderzocht.