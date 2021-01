Politie houdt acht mensen aan in drugsonderzoek

De politie zette het onderzoek voort en zette op de Coba Pulskenslaan een auto met daarin twee inzittenden die kort daarvoor op het Korvelplein geweest waren, aan de kant. In de auto zaten een 20-jarige man uit Tilburg en een 24-jarige man uit Rijen. In de auto van dit tweetal trof de politie bijna 4 kilo hennep aan. De drugs zijn in beslag genomen.

De politie deed onderzoek in twee woningen in Tilburg en in een woning in Rijen. Alle verdachten zijn meegenomen naar het politie en zitten nog vast. De politie zet het onderzoek voort.