Politie houdt snorfietser aan na veroorzaken aanrijding onder invloed

De politie kreeg in de nacht van zaterdag op zondag omstreeks 01.40 uur de melding dat op de Effentweg een aanrijding had plaatsgevonden tussen een voetganger en een snorfietser. De voetgangster raakte gewond en is per ambulance overgebracht naar een ziekenhuis.

De bestuurder van de snorfiets, een 22-jarige Oosterhouter, bleek onder invloed van alcohol te zijn (uitslag ademanalyse 545ug/l). Omdat hij een beginnende bestuurder is, is zijn rijbewijs ingevorderd. Ook is de snorfiets meegenomen naar het bureau voor verder onderzoek. De man heeft nog geen verklaring afgelegd.