Politie houdt zeven minderjarigen aan op verdenking van openlijke geweldpleging tegen goederen

De jongens worden ervan verdacht in een parkeergarage aan de professor Goossenslaan twee fietsen te hebben vernield. Op camerabeelden was de vernieling te zien.

Alle jongens zijn meegenomen naar een politiebureau, waar ze zijn voorgeleid. Hun ouders zijn op de hoogte gebracht van de arrestatie en naar het bureau gekomen om hun kinderen weer op te halen. Ze worden, gezien hun leeftijd, op een later tijdstip verhoord.

Onderzocht wordt of de jongeren ook betrokken waren bij eerdere vernielingen van fietsen en bromfietsen in en nabij de parkeergarage.